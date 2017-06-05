Кимеров в следующем сезоне будет выступать за московское «Динамо»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Спортивный директор московского «Динамо» Андрей
Секретарев сообщил, что диагональный Александр Кимеров подписал контракт с бело-голубыми.
«К нам возвращается наш игрок Александр Кимеров - молодой, но уже опытный волейболист. Максимально будем привлекать к матчам, а так же к тренировочному процессу первой команды нашу молодежь: Яковлева Дмитрия, Антонова Дениса, Мельникова Александра», - приводит «Р-Спорт» слова Секретарева.
Кимеров является воспитанником «Динамо». В сезоне-2014/15 он дебютировал за основой состав команды. Прошедший сезон волейболист провел в новоуренгойском «Факеле».
По итогам сезона-2016/17 «Динамо» завоевало серебро чемпионата России.
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