Кимеров в следующем сезоне будет выступать за московское «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Андрей Секретарев сообщил, что диагональный Александр Кимеров подписал контракт с бело-голубыми.

«К нам возвращается наш игрок Александр Кимеров - молодой, но уже опытный волейболист. Максимально будем привлекать к матчам, а так же к тренировочному процессу первой команды нашу молодежь: Яковлева Дмитрия, Антонова Дениса, Мельникова Александра», - приводит «Р-Спорт» слова Секретарева.

Кимеров является воспитанником «Динамо». В сезоне-2014/15 он дебютировал за основой состав команды. Прошедший сезон волейболист провел в новоуренгойском «Факеле».

По итогам сезона-2016/17 «Динамо» завоевало серебро чемпионата России.