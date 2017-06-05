Азар успешно прооперирован
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Атакующий полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар был успешно прооперирован в Лондоне, сообщает официальный сайт клуба из Лондона.
Напомним, что 26-летний хавбек заработал перелом лодыжки на тренировке национальной команды. На восстановление Азару потребуется до трех месяцев.
В минувшем сезоне Азар отыграл 43 матча во всех турнирах за «Челси». В его активе 17 голов и семь результативных передач.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически