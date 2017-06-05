Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Пономарев: В случае провала с «Халл Сити» Слуцкому не дадут второго шанса в Англии

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев полагает, что бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий пойдет на значительный риск, согласившись на работу с «Халл Сити». 

- Нет, шанса ему больше не дадут — на нем в таком случае можно уже будет ставить крест. Уверен, что и в других странах ему возможности попробовать себя уже не предоставят, если его действительно постигнет неудача в «Халле», - цитирует Пономарева «Газета.ру»

Напомним, по данным британских СМИ, бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал условия контракта с клубом английского чемпионшипа «Халл Сити».

Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе.

Перед тренером будет поставлена задача вернуть «Халл Сити» в премьер-лигу.

Напомним, Леонид Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года, уступив свое место Виктору Гончаренко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Слуцкий готов подписать двухлетний контракт с «Халл Сити»Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал условия контракта с клубом английского чемпионшипа «Халл Сити», сообщает таблоид Daily Star.Слуцкий близок к подписанию контракта с «Халл Сити»Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, скорее всего, возглавит «Халл Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Вице-президент РФС Анохин: Такие варяги, как Манчини нужны нашей странеВице-президент РФС Сергей Анохин – о назначении итальянского специалиста Роберто Манчини на пост наставника «Зенита».«Хаддерсфилд» обыграл «Рединг» и вышел в АПЛФутболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.Владимир Стогниенко: Чемпионшип стал бы шагом вперед для СлуцкогоСпортивный комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что он думает о перспективах работы в Англии бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.Артем Дзюба: Если бы мог выбирать тренера, пригласил Клоппа, Боаша или СлуцкогоНападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, с кем из тренеров ему хотелось бы поработать при возможности выбора.Силва возглавил «Уотфорд»Новым главным тренером «Уотфорда» стал Марку Силва. 39-летний португалец подписал с «шершнями» двухлетний контракт.Наставник «Халла» Силва покинул свой постПортугальский специалист Марку Силва принял решение покинуть пост наставника английского «Халла», сообщает официальный сайт «горожан».Валерий Масалитин: Продал бы Дзагоева, а на его место взял бы МиранчукаВалерий Масалитин: Продал бы Дзагоева, а на его место взял бы МиранчукаБывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин подвел итоги сезона для московских клубов.Леонид Слуцкий: «МЮ» – безоговорочный фаворит финала Лиги ЕвропыБывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд»Бывший главный тренер немецкого «Байера» Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд», сообщает The Independet.«Тоттенхэм» в гостях забил семь мячей в ворота «Халл Сити»Футболисты «Тоттенхэма» разгромили в гостях «Халл Сити» в матче 38-го тура чемпионата Англии со счетом 7:1.Симулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщикамиСимулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщикамиАнглийская футбольная ассоциация решила наказывать за симуляцию, причем постфактум. Такое правило уже успешно работает в Шотландии.Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Уотфорд» отказался от кандидатуры СлуцкогоАнглийский футбольный клуб «Уотфорд» отказался от кандидатуры бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, сообщает The Telegraph.Маццарри покинет «Уотфорд» по окончании сезонаИтальянский специалист Вальтер Маццарри по окончании текущего сезона покинет пост главного тренера «Уотфорда».«Рединг» обыграл «Фулхэм» и вышел в финал борьбы за путевку в АПЛВ ответном матче полуфинала плей-офф за попадание в английскую премьер-лигу «Фулхэм» обыграл «Рединг» со счетом 1:0.«Халл» уступил «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛМатч 37-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Пэлас».Слуцкий может стать главным тренером «Уотфорда»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будущим летом может возглавить английский «Уотфорд», сообщает The Times.Валерий Непомнящий: Слуцкий? В «Челси»? Он готов к работе в АнглииВалерий Непомнящий: Слуцкий? В «Челси»? Он готов к работе в АнглииИзвестный футбольный специалист поделился своим мнением относительно возможной работы в Англии российского специалиста Леонида Слуцкого.
Футбол
Кудряшов сыграет с венграми в защитной маске
Баскетбол
Агент Мозгова: Дюрант – абсолютно лучший игрок нынешнего финала НБА
Футбол
Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке»
Футбол
Читатели «Советского спорта» полагают, что матч с Венгрией окажется непростым для сборной России
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Чемпионшип
Чемпионшип