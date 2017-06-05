Владимир Пономарев: В случае провала с «Халл Сити» Слуцкому не дадут второго шанса в Англии

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев полагает, что бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий пойдет на значительный риск, согласившись на работу с «Халл Сити».

- Нет, шанса ему больше не дадут — на нем в таком случае можно уже будет ставить крест. Уверен, что и в других странах ему возможности попробовать себя уже не предоставят, если его действительно постигнет неудача в «Халле», - цитирует Пономарева «Газета.ру».

Напомним, по данным британских СМИ, бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал условия контракта с клубом английского чемпионшипа «Халл Сити».

Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе.

Перед тренером будет поставлена задача вернуть «Халл Сити» в премьер-лигу.

Напомним, Леонид Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года, уступив свое место Виктору Гончаренко.