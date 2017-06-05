Зобнин в матче с венграми получил травму

Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму в контрольном матче с командой Венгрии.



Встреча сборных Венгрии и России проходит в эти минуты в Будапеште. Зобнин получил травму ноги в игровом эпизоде в первом тайме, пытаясь остановить мяч.



Полузащитник Спартака» не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках в раздевалку. Вместо Зобнина на 33-й минуте на замену вышел полузащитник «Ростова» Александр Ерохин.