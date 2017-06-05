Зобнин в матче с венграми получил травму
Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму в контрольном
матче с командой Венгрии.
Встреча сборных Венгрии и России проходит в эти минуты в
Будапеште. Зобнин получил травму ноги в игровом эпизоде в первом тайме, пытаясь
остановить мяч.
Полузащитник Спартака» не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках в раздевалку. Вместо Зобнина на 33-й минуте на замену вышел полузащитник «Ростова» Александр Ерохин.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол).
Состав
Венгрия: Гулаши, Хандья, Беше, Кадар, Ланг, Надь А., Штибер, Кальмар, Маркварт, Джуджак, Эппель
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Зобнин (Ерохин, 33), Глушаков, Жирков, Самедов, Головин, Бухаров, Смолов
Предупреждения:
нет - Васин, 38
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция