Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Московский «Локомотив» объявил об уходе из клуба защитника Рената Янбаева в связи с завершением срока действия контракта.
«ФК «Локомотив» благодарит Янбаева за время, проведённое в команде. Желаем успешного продолжения карьеры!», - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Ренат Янбаев пришел в «Локомотив» в 2007 году и за десять сезонов провел 235 матчей. По этому показателю Ренат занимает 15-е место в истории клуба. В составе железнодорожников Янбаев дважды выигрывал Кубок страны и становился бронзовым призером чемпионата России.
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