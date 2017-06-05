Венгрия – Россия. Все голы матча (ВИДЕО)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Представляем вам голы, забитые в контрольном матче Венгрия — Россия.
Гол: Смолов, 0:1
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 июня 2017 г.
Контрольный матч. #ВенгрияРоссия #HUNRUS 🇭🇺 🇷🇺0:1 20' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/XH6YkSKSsY
Автогол: Эппель, 0:2
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 июня 2017 г.
Контрольный матч. #ВенгрияРоссия #HUNRUS 🇭🇺 🇷🇺0:2 40' Адам Ланг (Автогол) pic.twitter.com/pnNk4SdhdP
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол).
Состав
Венгрия: Гулаши, Хандья, Беше, Кадар, Ланг, Надь А., Штибер, Кальмар, Маркварт, Джуджак, Эппель
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Зобнин (Ерохин, 33), Глушаков, Жирков, Самедов, Головин, Бухаров, Смолов
Предупреждения:
нет - Васин, 38
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция
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