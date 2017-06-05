Леонид Слуцкий: Абрамович – мой друг, он помогает мне трудоустроиться в Англии

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал интервью на английском языке, где рассказал о дружбе с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.



«Абрамович — мой друг, он пытается помочь мне трудоустроиться в Англии. Я учил английский язык и смотрел много футбольных матчей. Я говорю не только об АПЛ, но и Чемпионшипе. Абрамович стремится помочь российскому футболу, вкладывает в него очень много денег. Он построил 300 искусственных полей в России, спонсировал национальную команде. А сейчас его футбольный проект – это я. Это правда, что пять месяцев назад уровень моего английского был на нуле», — сказал Слуцкий в эфире BBC.



Напомним, что ранее появилась информация, что Леонид Слуцкий может возглавить «Халл Сити».