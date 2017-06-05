Леонид Слуцкий: Абрамович – мой друг, он помогает мне трудоустроиться в Англии
Источник: BBCКомментарии
Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России
Леонид Слуцкий дал интервью на английском языке, где рассказал о дружбе с
владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
«Абрамович — мой друг, он пытается помочь мне трудоустроиться
в Англии. Я учил английский язык и смотрел много футбольных матчей. Я говорю не
только об АПЛ, но и Чемпионшипе. Абрамович стремится помочь российскому
футболу, вкладывает в него очень много денег. Он построил 300 искусственных
полей в России, спонсировал национальную команде. А сейчас его футбольный
проект – это я. Это правда, что пять месяцев назад уровень моего английского
был на нуле», — сказал Слуцкий в эфире BBC.
Напомним, что ранее появилась информация, что Леонид Слуцкий может возглавить «Халл Сити».
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