Виктор Гусев: Жаль, что мы теряем для нашего футбола такого тренера, как Слуцкий

Телекомментатор Виктор Гусев поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера английского клуба «Халл Сити».

- Леонид Викторович настроен на карьеру за рубежом, точней – на карьеру в Англии. Есть слухи, что в какой-то момент он может прийти на пост тренера лондонского «Челси». Естественно, сразу это сделать невозможно, нужно начинать с клуба поменьше, с меньшими амбициями. И, наверное, Слуцкий все делает правильно, если такая возможность появилась. Я знаю, что Леонид серьезно готовился к этому шагу, по 8 часов в день учил английский и продолжает это делать сейчас.

Жаль, конечно, что мы теряем тренера для нашего футбола. Ну, может быть, он еще вернется, я буду этому только рад. Англия — прекрасный опыт, - заявил Гусев.

Напомним, по данным британских СМИ, бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал условия контракта с клубом английского чемпионшипа «Халл Сити».

Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе.

Перед тренером будет поставлена задача вернуть «Халл Сити» в премьер-лигу.