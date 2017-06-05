Защитник Анхель признан лучшим футболистом «Терека» в завершившемся сезоне
Источник: ФК «Терек»Комментарии
Болельщики «Терека» признали венесуэльского защитника Анхеля Уилкера лучшим футболистом клуба в минувшем сезоне, сообщает официальный сайт
клуба.
По итогам опроса, проводившегося на сайте «Терека», Анхель
набрал 19,54% голосов. Второе место занял сенегальский нападающий Аблае Мбенг
(13,79%). На третьей позиции - капитан «Терека» Ризван Уциев (12,64%).
Анхель перешел в «Терек» летом 2016 года. В прошедшем сезоне
24-летний защитник сборной Венесуэлы провел в составе «Терека» 28 игр в
чемпионате и Кубке России и забил один мяч.
«Терек» в минувшем сезоне РФПЛ занял пятое место.
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