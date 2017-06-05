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Защитник Анхель признан лучшим футболистом «Терека» в завершившемся сезоне

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Болельщики «Терека» признали венесуэльского защитника Анхеля Уилкера лучшим футболистом клуба в минувшем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам опроса, проводившегося на сайте «Терека», Анхель набрал 19,54% голосов. Второе место занял сенегальский нападающий Аблае Мбенг (13,79%). На третьей позиции - капитан «Терека» Ризван Уциев (12,64%).

Анхель перешел в «Терек» летом 2016 года. В прошедшем сезоне 24-летний защитник сборной Венесуэлы провел в составе «Терека» 28 игр в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.

«Терек» в минувшем сезоне РФПЛ занял пятое место.

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