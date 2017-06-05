Константин Пономарев проведет бой за право встретиться с Эрролом Спенсом
Российский боксер второй полусредней весовой категории Константин Пономарев заявил, что его следующий бой должен определить обязательного претендента для защиты титула IBF, который принадлежит Эрролу Спенсу.
«По версии IBF чемпионом стал Эррол Спенс. В рейтинге этой организации я нахожусь на пятом месте. Возможно, меня перенесут на четвертое. Дальнейшая перспектива – я буду драться с номером три (Карлос Окампо). И победитель становится официальным претендентом на звание чемпиона мира», - сказал Пономарев.
Напомним, что на счету 24-летнего Пономарева 32 победы (13 досрочно).
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