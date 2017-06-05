Константин Пономарев проведет бой за право встретиться с Эрролом Спенсом

Действующий чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук проиграл свой титул техническим нокаутом в 11-м раунде американцу Эрролу Спенсу.

Келл Брук уступил титул чемпиона мира по версии IBF Эрролу Спенсу Действующий чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук проиграл свой титул техническим нокаутом в 11-м раунде американцу Эрролу Спенсу.

Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Чемпион мира по версии IBF Келл Брук проведет защиту титула против американца Эррола Спенса.

Келл Брук в мае проведет бой против Эррола Спенса Чемпион мира по версии IBF Келл Брук проведет защиту титула против американца Эррола Спенса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы российского боксера Константина Пономарева, рассказал о планах спортсмена на текущий год.

Россиянин Пономарев в 2017 году проведет бой за титул чемпиона мира

Россиянин Пономарев в 2017 году проведет бой за титул чемпиона мира Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы российского боксера Константина Пономарева, рассказал о планах спортсмена на текущий год.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук и американец Эррол Спенс проведут бой 20 мая в Шеффилде.

Келл Брук сразится с Эрролом Спенсом 20 мая в Англии Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук и американец Эррол Спенс проведут бой 20 мая в Шеффилде.

Российский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.

Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC в тяжелом весе Российский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.

Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – Ломаченко

Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – Ломаченко Промоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом.

10 боев, которые нужно посмотреть в августе.

«Разминка» Уорда перед Ковалевым и брат «Канело» против Маргарито

«Разминка» Уорда перед Ковалевым и брат «Канело» против Маргарито 10 боев, которые нужно посмотреть в августе.

Российский боксер Константин Пономарев свой следующий поединок может провести осенью 2016 года против чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF.

Пономарев может провести бой за звание претендента на пояс IBF

Пономарев может провести бой за звание претендента на пояс IBF Российский боксер Константин Пономарев свой следующий поединок может провести осенью 2016 года против чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF.