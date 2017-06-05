Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл- : -Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Пономарев проведет бой за право встретиться с Эрролом Спенсом

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер второй полусредней весовой категории Константин Пономарев заявил, что его следующий бой должен определить обязательного претендента для защиты титула IBF, который принадлежит Эрролу Спенсу.

«По версии IBF чемпионом стал Эррол Спенс. В рейтинге этой организации я нахожусь на пятом месте. Возможно, меня перенесут на четвертое. Дальнейшая перспектива – я буду драться с номером три (Карлос Окампо). И победитель становится официальным претендентом на звание чемпиона мира», - сказал Пономарев.

Напомним, что на счету 24-летнего Пономарева 32 победы (13 досрочно).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Келл Брук уступил титул чемпиона мира по версии IBF Эрролу СпенсуДействующий чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук проиграл свой титул техническим нокаутом в 11-м раунде американцу Эрролу Спенсу.Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои маяГражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Келл Брук в мае проведет бой против Эррола СпенсаЧемпион мира по версии IBF Келл Брук проведет защиту титула против американца Эррола Спенса.Россиянин Пономарев в 2017 году проведет бой за титул чемпиона мираГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы российского боксера Константина Пономарева, рассказал о планах спортсмена на текущий год.Келл Брук сразится с Эрролом Спенсом 20 мая в АнглииЧемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук и американец Эррол Спенс проведут бой 20 мая в Шеффилде.Константин Пономарев перебоксировал Сильверио ОртисаРоссийский боксер Константин Пономарев одержал победу в рейтинговом поединке над мексиканцем Сильверио Ортисом.Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC в тяжелом весеРоссийский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоБоб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоПромоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом.«Разминка» Уорда перед Ковалевым и брат «Канело» против Маргарито«Разминка» Уорда перед Ковалевым и брат «Канело» против Маргарито10 боев, которые нужно посмотреть в августе.Пономарев может провести бой за звание претендента на пояс IBFРоссийский боксер Константин Пономарев свой следующий поединок может провести осенью 2016 года против чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF.Пономарев раздельным решением победил Соломона23-летний российский боксер полусреднего веса Константин Пономарев победил в рейтингом поединке 32-летнего американца Брэда Соломона.Константин Пономарев: Баррера трудолюбив и талантлив, у него хорошие шансы против Уорда34-летний кубинский полутяжеловес Салливан Баррера имеет неплохие шансы одержать победу над одним из лучших боксеров мира 32-летним американцем Андре Уордом, считает известный российский боксер Константин Пономарев, который тренируется с Баррерой в одном зале в Биг Бэр (штат Калифорния, США). Поединок Уорда и Барреры состоится в эту субботу, 26 марта.Константин Пономарев: Бой Уайлдер – Поветкин – это противостояние систем23-летний российский боксер полусредней весовой категории Константин Пономарев заявил, что поединок между чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и россиянином Александром Поветкиным — это противостояние систем.Константин Пономарев: Порой хочется плакать от боли и усталостиКонстантин Пономарев: Порой хочется плакать от боли и усталостиРоссийский боксер – о Рое Джонсе, Руслане Проводникове, Абеле Санчезе, Александре Поветкине и о том, как нужно идти к своей мечте.Четыре украинца вошли в Топ-20 самых перспективных боксеров мираВ двадцатку вошли Александр Усик (9-0, 9 KO), Сергей Деревянченко (7-0, 5 KO), Александр Гвоздик (8-0, 6 KO) и Евгений Хитров (12-0, 11 KO).
Бокс
Константин Пономарев проведет бой за право встретиться с Эрролом Спенсом
Футбол
Виктор Гусев: Жаль, что мы теряем для нашего футбола такого тренера, как Слуцкий
Футбол
Леонид Слуцкий: Абрамович – мой друг, он помогает мне трудоустроиться в Англии
Футбол
Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом
все новости
Эррол Спенс
Эррол Спенсвсе новости
Константин Пономарёв
Константин Пономарёввсе новости