У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

У полузащитника московского «Спартака», получившего травму в контрольном матче за сборную России против венгров, подозрение на повреждение связок коленного сустава.



«У Романа Зобнина - подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!» - сообщает официальный аккаунт сборной России в «твиттере».

У Романа Зобнина - подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья! pic.twitter.com/N3TeY7aeQe — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.

Встреча сборных Венгрии и России проходит в эти минуты в Будапеште. Зобнин получил травму ноги в игровом эпизоде в первом тайме, пытаясь остановить мяч.

Полузащитник Спартака» не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках в раздевалку. Вместо Зобнина на 33-й минуте на замену вышел полузащитник «Ростова» Александр Ерохин.