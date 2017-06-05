У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава
У полузащитника московского «Спартака»,
получившего травму в контрольном матче за сборную России против венгров,
подозрение на повреждение связок коленного сустава.
«У Романа Зобнина - подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!» - сообщает официальный аккаунт сборной России в «твиттере».
У Романа Зобнина - подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья! pic.twitter.com/N3TeY7aeQe— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.
Встреча сборных Венгрии и России проходит в эти минуты в Будапеште. Зобнин получил травму ноги в игровом эпизоде в первом тайме, пытаясь остановить мяч.
Полузащитник Спартака» не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках в раздевалку. Вместо Зобнина на 33-й минуте на замену вышел полузащитник «Ростова» Александр Ерохин.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция