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У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

Источник:  Twitter.comКомментарии

У полузащитника московского «Спартака», получившего травму в контрольном матче за сборную России против венгров, подозрение на повреждение связок коленного сустава.

«У Романа Зобнина - подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!» - сообщает официальный аккаунт сборной России в «твиттере».

Встреча сборных Венгрии и России проходит в эти минуты в Будапеште. Зобнин получил травму ноги в игровом эпизоде в первом тайме, пытаясь остановить мяч.

Полузащитник Спартака» не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках в раздевалку. Вместо Зобнина на 33-й минуте на замену вышел полузащитник «Ростова» Александр Ерохин.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция


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