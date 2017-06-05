В московском метро перед Кубком конфедераций обновили навигацию

В метро Москвы с входных дверей убрали таблички «вход» и «выход». Об этом сообщил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«На входных дверях на всех станциях поменялся стандарт: больше нет зелёных и красных табличек «Вход» и «Прохода нет», теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке. Это останется. Это новый стандарт навигации. Это было приурочено к Кубку конфедераций», — приводит РИА «Новости» слова Романа Латыпова.

В дни проведения Кубка конфедераций появятся дополнительные составы. А если на улице будет температура выше 28 градусов, на станциях метро будут бесплатно раздавать бутылки с питьевой водой и влажные салфетки.

Кубок конфедераций-2017 пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани за год до старта чемпионата мира по футболу.