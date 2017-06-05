Сборная России в гостях разгромила венгров
Футболисты сборной России,
готовясь к домашнему Кубку конфедераций, в контрольном матче уверенно переиграли команду
Венгрии.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счетом 3:0
в пользу подопечных Станислава Черчесова. На 20-й минуте отличился нападающий «Краснодара»
Федор Смолов. На 40-й минуте мяч в собственные ворота после подачи углового срезал
венгерский нападающий Мартон Эппель. На 89-й минуте окончательный счет встречи установил вышедший на замену нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.
Отметим, что на 32-й минуте
встречи травму получил полузащитник сборной России Роман Зобнин. Его унесли с
поля на носилках. Как стало известно позже, у Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава.
9 июня сборная России в следующем контрольном матче сыграет с командой Чили. Эта встреча состоится в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция