Сборная России в гостях разгромила венгров

Футболисты сборной России, готовясь к домашнему Кубку конфедераций, в контрольном матче уверенно переиграли команду Венгрии.

Встреча, прошедшая в понедельник в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. На 20-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Федор Смолов. На 40-й минуте мяч в собственные ворота после подачи углового срезал венгерский нападающий Мартон Эппель. На 89-й минуте окончательный счет встречи установил вышедший на замену нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.

Отметим, что на 32-й минуте встречи травму получил полузащитник сборной России Роман Зобнин. Его унесли с поля на носилках. Как стало известно позже, у Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава.

9 июня сборная России в следующем контрольном матче сыграет с командой Чили. Эта встреча состоится в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.