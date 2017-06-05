Сборные Турции и Македонии сыграли вничью
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборных Македонии и
Турции сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Скопье, завершилась без за битых мячей - 0:0.
Напомним, что сборная Турции
занимает четвертое место в таблице группы I европейского отборочного турнира
чемпионата мира-2018, который пройдет в России, имея в активе 8 очков после
пяти матчей.
Команда Македонии идет на
предпоследней пятой строчке в группе G, набрав 3 очка в пяти встречах.
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