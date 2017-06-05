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Сборные Турции и Македонии сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборных Македонии и Турции сыграли вничью в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в понедельник в Скопье, завершилась без за битых мячей - 0:0.

Напомним, что сборная Турции занимает четвертое место в таблице группы I европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, имея в активе 8 очков после пяти матчей.

Команда Македонии идет на предпоследней пятой строчке в группе G, набрав 3 очка в пяти встречах.

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