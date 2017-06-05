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Гол Феллайни принес бельгийцам победу над чехами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Бельгии в товарищеском матче переиграли команду Чехии.

Встреча, прошедшая в понедельник в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 25-й минуте Миши Батшуайи вывел бельгийцев вперед. На 29-й минуте Михал Крменчик восстановил равенство. На 52-й минуте вышедший на замену Маруан Феллайни принес хозяевам поля победу.

9 июня в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 бельгийцы в гостях сыграют с эстонцами. Сборная Чехии 10 июня на выезде сразится с норвежцами.

Матч

Бельгия - Чехия - 2:1 (1:1)

Голы

Батшуайи 25 (1:0). Крменчик 29 (1:1). Феллайни 52 (2:1).

Состав

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Компани (Вермален, 46), Алдервейрелд, Шадли, Наингголан (Миральяс, 46), Карраско (Азар, 88), Тилеманс (Феллайни, 46), де Брюйне, Лукаку (Бентеке, 46), Батшуайи (Мертенс, 46)

Чехия: Вацлик (Павленка, 33), Селасси, Калаш, Кадержабек (Челустка, 46), Брабец, Жмрхал (Мареш, 77), Сачек, Крейчи (Янкто, 46), Дарида, Шик (Шкода, 64), Крменчик (Дочкал, 46)

Предупреждения:

нет - Шкода, 87

Судья:

Сандро Шерер (Швейцария)

Место и дата

05 июня 21:45, Король Бодуэн, Онлайн-трансляция

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