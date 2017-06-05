Гол Феллайни принес бельгийцам победу над чехами

Футболисты сборной Бельгии в товарищеском матче переиграли команду Чехии.

Встреча, прошедшая в понедельник в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 25-й минуте Миши Батшуайи вывел бельгийцев вперед. На 29-й минуте Михал Крменчик восстановил равенство. На 52-й минуте вышедший на замену Маруан Феллайни принес хозяевам поля победу.

9 июня в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 бельгийцы в гостях сыграют с эстонцами. Сборная Чехии 10 июня на выезде сразится с норвежцами.