Гол Феллайни принес бельгийцам победу над чехами
Футболисты сборной Бельгии в
товарищеском матче переиграли команду Чехии.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», завершилась со счетом 2:1 в
пользу хозяев. На 25-й минуте Миши Батшуайи вывел бельгийцев вперед. На 29-й
минуте Михал Крменчик восстановил равенство. На 52-й минуте вышедший на замену
Маруан Феллайни принес хозяевам поля победу.
9 июня в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 бельгийцы в гостях сыграют с эстонцами. Сборная Чехии 10 июня на выезде сразится с норвежцами.
Матч
Голы
Батшуайи 25 (1:0). Крменчик 29 (1:1). Феллайни 52 (2:1).
Состав
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Компани (Вермален, 46), Алдервейрелд, Шадли, Наингголан (Миральяс, 46), Карраско (Азар, 88), Тилеманс (Феллайни, 46), де Брюйне, Лукаку (Бентеке, 46), Батшуайи (Мертенс, 46)
Чехия: Вацлик (Павленка, 33), Селасси, Калаш, Кадержабек (Челустка, 46), Брабец, Жмрхал (Мареш, 77), Сачек, Крейчи (Янкто, 46), Дарида, Шик (Шкода, 64), Крменчик (Дочкал, 46)
Предупреждения:
нет - Шкода, 87
Судья:
Сандро Шерер (Швейцария)
Место и дата
05 июня 21:45, Король Бодуэн, Онлайн-трансляция