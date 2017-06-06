Георгий Джикия: Что от меня хотели венгры? Может, автограф
Защитник сборной России Георгий Джикия – об игре со сборной Венгрии (3:0).
- Самочувствие после повреждения? Пока непонятно. Думаю, все будет нормально. Всех с победой! – говорит Джикия.
- Как игру оцените?
- Сегодня был дебют. Благодарен ребятам, что помогли. Взаимопонимание с Васиным и Кудряшовым было хорошим.
- Что от вас хотели венгерские болельщики, когда врачи вывели вас за бровку?
- Может, автограф. Кидались? Да, но ничего вроде не попало.
- Тяжело игралось после нагрузок?
- Нормально. Не скажу, что было как-то некомфортно. Хорошее рабочее состояние.
- Видели Зобнина в раздевалке? Как он?
- Пока ничего конкретного неизвестно. Все – завтра.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция