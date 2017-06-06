Георгий Джикия: Что от меня хотели венгры? Может, автограф

Защитник сборной России Георгий Джикия – об игре со сборной Венгрии (3:0).

- Самочувствие после повреждения? Пока непонятно. Думаю, все будет нормально. Всех с победой! – говорит Джикия.

- Как игру оцените?

- Сегодня был дебют. Благодарен ребятам, что помогли. Взаимопонимание с Васиным и Кудряшовым было хорошим.

- Что от вас хотели венгерские болельщики, когда врачи вывели вас за бровку?

- Может, автограф. Кидались? Да, но ничего вроде не попало.

- Тяжело игралось после нагрузок?

- Нормально. Не скажу, что было как-то некомфортно. Хорошее рабочее состояние.

- Видели Зобнина в раздевалке? Как он?

- Пока ничего конкретного неизвестно. Все – завтра.