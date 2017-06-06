Денис Глушаков: Жалко Зобнина
Полузащитник сборной России Денис Глушаков – по итогам матча с Венгрией (3:0).
- Выполнили установку на игру. Возможно, были погрешности, но время до турнира еще есть. Все впереди. Все-таки первая игра после окончания чемпионата. Нужно вкатиться, обрести игровой тонус.
- Пообщались с Зобниным?
- Поддержал его. Жалко парня. Но посмотрим, пока ничего не ясно. Дай Бог, чтобы все обошлось.
- В игре чувствовалось недопонимание между игроками. Почему?
- Притираемся. Тренировки тренировками, но игровой тонус – это другое. Думаю, время есть – еще игра с Чили. Разберем, сделаем выводы. Да и что вы такие вопросы задаете? Мы вообще-то 3:0 выиграли, - улыбается Глушаков.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция