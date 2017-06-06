Денис Глушаков: Жалко Зобнина

Полузащитник сборной России Денис Глушаков – по итогам матча с Венгрией (3:0).

- Выполнили установку на игру. Возможно, были погрешности, но время до турнира еще есть. Все впереди. Все-таки первая игра после окончания чемпионата. Нужно вкатиться, обрести игровой тонус.

- Пообщались с Зобниным?

- Поддержал его. Жалко парня. Но посмотрим, пока ничего не ясно. Дай Бог, чтобы все обошлось.

- В игре чувствовалось недопонимание между игроками. Почему?

- Притираемся. Тренировки тренировками, но игровой тонус – это другое. Думаю, время есть – еще игра с Чили. Разберем, сделаем выводы. Да и что вы такие вопросы задаете? Мы вообще-то 3:0 выиграли, - улыбается Глушаков.