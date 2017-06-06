Александр Головин: Заслуженно победили

Полузащитник сборной России Александр Головин – по итогам игры с Венгрией (3:0).

- Было несколько ошибок, когда мы, отобрав мяч, сразу его теряли. Из-за этого получали острые атаки на свои ворота. В этом плане у нас еще несбалансированная игра, - говорит Головин.

- Дело в сопернике или в несыгранности?

- Наверное, сами где-то неправильно выходили в атаку. Надо было двигаться по-другому.

- Как себя ощущали физически?

- Хорошо, но надо прибавлять. Дышалось порой тяжело. Тем не менее, 3:0 – заслуженный счет.