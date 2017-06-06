Александр Головин: Заслуженно победили
Полузащитник сборной России Александр Головин – по итогам игры с Венгрией (3:0).
- Было несколько ошибок, когда мы, отобрав мяч, сразу его теряли. Из-за этого получали острые атаки на свои ворота. В этом плане у нас еще несбалансированная игра, - говорит Головин.
- Дело в сопернике или в несыгранности?
- Наверное, сами где-то неправильно выходили в атаку. Надо было двигаться по-другому.
- Как себя ощущали физически?
- Хорошо, но надо прибавлять. Дышалось порой тяжело. Тем не менее, 3:0 – заслуженный счет.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция