Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявку

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – об итоговой заявке на Кубок конфедераций.

- Довольны ли вы игрой? У сборной было много брака, а голевые моменты были больше основаны на индивидуальном мастерстве, чем на комбинациях.

- Если брать первый гол, то Смолов открылся в ту зону, в которую и должен был это сделать. Да, потом он обыграл и забил, но это наигранный момент. Насчет брака вы правы. Были моменты, причем подряд, нам несвойственные, когда мы несколько раз теряли мяч в простых ситуациях. Видимо, у вас это осталось в памяти. Надо это исправлять, чтобы игра смотрелась более цельно.

- Комбаров не был включен в заявку из-за травмы?

- Да. Болевые ощущения у него прошли. Но он не готов на 100 процентов. И мы решили не рисковать.



- Также в заявку на игру не попали Семенов, Беленов и Нойштедтер. Они не попадут в итоговую заявку на турнир?

- Надо было включить 23 игрока в заявку. Это мы и сделали. Но вопрос все еще открыт. Видите, по Зобнину есть вопросы, что покажет обследование. Но, да, велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявку.