Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявку
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – об итоговой заявке на Кубок конфедераций.
- Довольны ли вы игрой? У сборной было много брака, а голевые моменты были больше основаны на индивидуальном мастерстве, чем на комбинациях.
- Если брать первый гол, то Смолов открылся в ту зону, в которую и должен был это сделать. Да, потом он обыграл и забил, но это наигранный момент. Насчет брака вы правы. Были моменты, причем подряд, нам несвойственные, когда мы несколько раз теряли мяч в простых ситуациях. Видимо, у вас это осталось в памяти. Надо это исправлять, чтобы игра смотрелась более цельно.
- Комбаров не был включен в заявку из-за травмы?
- Да. Болевые ощущения у него прошли. Но он не готов на 100 процентов. И мы решили не рисковать.
- Также в заявку на игру не попали Семенов, Беленов и Нойштедтер. Они не попадут в итоговую заявку на турнир?
- Надо было включить 23 игрока в заявку. Это мы и сделали. Но вопрос все еще открыт. Видите, по Зобнину есть вопросы, что покажет обследование. Но, да, велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявку.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция