Окслейд-Чемберлен в ближайшее время подпишет новый контракт с «Арсеналом»
Источник: The TelegraphКомментарии
Лондонский «Арсенала» и
полузащитника Алекс Окслейд-Чемберлен достигли договоренности по новому
контракту, который будет подписан в ближайшее время, сообщает The Telegraph.
По информации издания, по
новому соглашению 23-летний англичанин будет получать 100 тысяч фунтов в
неделю.
Ранее в английских СМИ появилась информация, что «Ливерпуль»
хочет переманить английского хавбека в это межсезонье.
Напомним, в минувшем сезоне Алекс принял участие в 45 матчах
«Арсенала», забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач.
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