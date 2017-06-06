Окслейд-Чемберлен в ближайшее время подпишет новый контракт с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенала» и полузащитника Алекс Окслейд-Чемберлен достигли договоренности по новому контракту, который будет подписан в ближайшее время, сообщает The Telegraph.

По информации издания, по новому соглашению 23-летний англичанин будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.

Ранее в английских СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» хочет переманить английского хавбека в это межсезонье.

Напомним, в минувшем сезоне Алекс принял участие в 45 матчах «Арсенала», забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач.