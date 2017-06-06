Александр Бухаров: Задача была в первую очередь сыграть на ноль

Нападающий сборной России поделился впечатлениями от победы над сборной Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

«Задача была в первую очередь сыграть на ноль. Все надо делать постепенно. Наладили игру в обороне, выбежали в контратаку и забыли голы. Просто так получилось, что поначалу мы отдали инициативу сопернику.

Играли в гостях, венгры хорошо нас прессинговали. Поэтому не было особых возможностей для гола. Но в итоге забили три, хорошо сыграли на контратаках. Плюс стандарты. Мой гол – это не случайность. Я чиркнул мяч, он попал в колено защитнику и залетел в ворота.

Потихонечку налаживаем взаимодействие со Смоловым. Команда забила три года, будем дальше работать на тренировках. Посмотрим, что будет дальше.

В эпизоде с травмой Зобнина не было грубости со стороны соперника. Чисто игровой момент, ему мяч попал в ногу. Есть какое-то повреждение, больше ничего не знаю», – приводит слова Бухарова «Матч ТВ».