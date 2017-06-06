Александр Бухаров: Задача была в первую очередь сыграть на ноль
Нападающий сборной России
поделился впечатлениями от победы над сборной Венгрии (3:0) в товарищеском
матче.
«Задача была в первую очередь сыграть на ноль. Все надо
делать постепенно. Наладили игру в обороне, выбежали в контратаку и забыли голы.
Просто так получилось, что поначалу мы отдали инициативу сопернику.
Играли в гостях,
венгры хорошо нас прессинговали. Поэтому не было особых возможностей для гола.
Но в итоге забили три, хорошо сыграли на контратаках. Плюс стандарты. Мой гол –
это не случайность. Я чиркнул мяч, он попал в колено защитнику и залетел в ворота.
Потихонечку налаживаем взаимодействие со Смоловым. Команда
забила три года, будем дальше работать на тренировках. Посмотрим, что будет
дальше.
В эпизоде с травмой Зобнина не было грубости со стороны соперника. Чисто игровой момент, ему мяч попал в ногу. Есть какое-то повреждение, больше ничего не знаю», – приводит слова Бухарова «Матч ТВ».
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция