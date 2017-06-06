Симоне Индзаги: Я рад, что продлил контракт с «Лацио»
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Главный тренер «Лацио»
Симоне Индзаги подтвердил информацию о том, что продлил контракт с клубом.
«Я рад, что продлил контракт с «Лацио». Счастлив, что
останусь. В следующем сезоне мы постараемся выступить еще лучше», - приводит
слова Индзаги Sky Sports Italia.
Сообщается, что 41-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное
до 2020 года. По новому контракту итальянец будет получать 1,2 миллиона евро в
год без учета бонусов.
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