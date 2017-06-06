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Симоне Индзаги: Я рад, что продлил контракт с «Лацио»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подтвердил информацию о том, что продлил контракт с клубом.

«Я рад, что продлил контракт с «Лацио». Счастлив, что останусь. В следующем сезоне мы постараемся выступить еще лучше», - приводит слова Индзаги Sky Sports Italia.

Сообщается, что 41-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное до 2020 года. По новому контракту итальянец будет получать 1,2 миллиона евро в год без учета бонусов.

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