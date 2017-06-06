Наиль Измайлов приступил к исполнению новых обязанностей в «Спартаке»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Вице-президент «Спартака»
Наиль Измайлов приступил к исполнению новых обязанностей в клубе, сообщает
официальный сайт красно-белых.
На прошедшем совете директоров «Спартака» было принято
решение об изменении в его составе. Вице-президент клуба Наиль Камильевич
Измайлов занял пост заместителя председателя совета директоров, сменив на этой
должности Александра Николаевича Жиркова.
Напомним, в московском клубе Измайлов работает с 2013 года.
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