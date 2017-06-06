Наиль Измайлов приступил к исполнению новых обязанностей в «Спартаке»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов приступил к исполнению новых обязанностей в клубе, сообщает официальный сайт красно-белых.

На прошедшем совете директоров «Спартака» было принято решение об изменении в его составе. Вице-президент клуба Наиль Камильевич Измайлов занял пост заместителя председателя совета директоров, сменив на этой должности Александра Николаевича Жиркова.

Напомним, в московском клубе Измайлов работает с 2013 года.