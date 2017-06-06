В Когалыме состоялось открытие первого выездного лагеря «Спартака»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
В Когалыме состоялось торжественное
открытие первого выездного лагеря «Спартака» - Spartak Camp, сообщает официальный сайт московского клуба.
Тренировать юных спортсменов,
возраст которых от 6 до 11 лет, приехали знаменитые ветераны красно-белых —
Виктор Папаев, Геннадий Морозов, Александр Гребнев, а также выпускник СДЮШОР
«Спартак», ныне тренер Кирилл Акилов.
Футболистов ждут две недели
двухразовых тренировок и обширная развлекательная программа. А уже 19 июня СК «Юбилейный» распахнет свои
двери для новой смены «спартаковцев» из Когалыма.
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