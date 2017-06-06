В Когалыме состоялось открытие первого выездного лагеря «Спартака»

В Когалыме состоялось торжественное открытие первого выездного лагеря «Спартака» - Spartak Camp, сообщает официальный сайт московского клуба.

Тренировать юных спортсменов, возраст которых от 6 до 11 лет, приехали знаменитые ветераны красно-белых — Виктор Папаев, Геннадий Морозов, Александр Гребнев, а также выпускник СДЮШОР «Спартак», ныне тренер Кирилл Акилов.

Футболистов ждут две недели двухразовых тренировок и обширная развлекательная программа. А уже 19 июня СК «Юбилейный» распахнет свои двери для новой смены «спартаковцев» из Когалыма.