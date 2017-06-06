Андрей Созин: У нас не самые плохие судьи
Член комитета по этике РФС
Андрей Созин прокомментировал высказывание руководства «Зенита» в адрес
футбольных арбитров, а также заострил внимание на некоторых комментаторах.
«В минувшем сезоне РФПЛ у
нас в каждом туре были судейские скандалы. Как только команда начинает играть
не очень хорошо – не так построили подготовку, травмы ведущих игроков,
неудачные серии против сильных команд, всё, ждите оправданий. Судьи нас убили,
прибили и так далее.
Что «Зенит», что
комментаторы из Санкт-Петербурга, что тренерское руководство – одна и та же
проблема. Ни состав, ни поле. Судьи нас так судят. Сначала московские, потом
другие. У судьи на принятие решение зачастую всего одна секунда.
Например, если вас позвали
на телевидение, на какую-нибудь телевикторину. И спросили, как зовут вашу маму.
И вы в свете софитов можете не ответить на самые лёгкие вопросы. У нас не самые
плохие судьи.
Просто разберитесь в себе,
тренерский штаб и игроки. И я думаю, что, если кто-то начал комментировать
судей, называя их «клоун», «жонглёр», «дрессировщик медведей», да как угодно, -
у тебя на один матч дисквалификация. Надо записать это в уставе. Судьи такие же
люди», - приводит слова Созина «Спорт FM».