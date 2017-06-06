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Андрей Созин: У нас не самые плохие судьи

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание руководства «Зенита» в адрес футбольных арбитров, а также заострил внимание на некоторых комментаторах.

«В минувшем сезоне РФПЛ у нас в каждом туре были судейские скандалы. Как только команда начинает играть не очень хорошо – не так построили подготовку, травмы ведущих игроков, неудачные серии против сильных команд, всё, ждите оправданий. Судьи нас убили, прибили и так далее.

Что «Зенит», что комментаторы из Санкт-Петербурга, что тренерское руководство – одна и та же проблема. Ни состав, ни поле. Судьи нас так судят. Сначала московские, потом другие. У судьи на принятие решение зачастую всего одна секунда.

Например, если вас позвали на телевидение, на какую-нибудь телевикторину. И спросили, как зовут вашу маму. И вы в свете софитов можете не ответить на самые лёгкие вопросы. У нас не самые плохие судьи.

Просто разберитесь в себе, тренерский штаб и игроки. И я думаю, что, если кто-то начал комментировать судей, называя их «клоун», «жонглёр», «дрессировщик медведей», да как угодно, - у тебя на один матч дисквалификация. Надо записать это в уставе. Судьи такие же люди», - приводит слова Созина «Спорт FM».

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