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На стадионе «Уфы» состоялся турнир, посвященный Дню защиты детей

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

В Уфе на главном поле стадиона «Нефтяник» состоялся товарищеский турнир, посвященный Дню защиты детей.

Главной особенностью соревнования стали их участники – родители воспитанников Школы футбольного клуба «Уфа».

В турнире под лозунгом «Наша команда – Наша семья» приняли участие 16 команд. Участников разделили на четыре группы. На групповом этапе команды сыграли в один круг, победители групп вышли в полуфинал турнира.

По итогам упорного противостояния победителями турнира стала команда Ивана Томченко («Уфа-2006»), Второе место занял коллектив Артема Башлыкова («Уфа-2007»), третье место досталось родителям команды «Уфа-2004», тренер Дмитрий Смолин. 

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