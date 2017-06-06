На стадионе «Уфы» состоялся турнир, посвященный Дню защиты детей

Шамиль Газизов: «Уфу» покинут не менее четырех человек, по Беленову все решится через неделю

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о кадровых изменениях в команде. Он ответил на вопрос о будущем голкипера Александра Беленова.