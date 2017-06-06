На стадионе «Уфы» состоялся турнир, посвященный Дню защиты детей
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
В Уфе на главном поле стадиона «Нефтяник» состоялся
товарищеский турнир, посвященный Дню защиты детей.
Главной особенностью соревнования стали их участники –
родители воспитанников Школы футбольного клуба «Уфа».
В турнире под лозунгом «Наша команда – Наша семья» приняли
участие 16 команд. Участников разделили на четыре группы. На групповом этапе
команды сыграли в один круг, победители групп вышли в полуфинал турнира.
По итогам упорного противостояния победителями турнира стала команда Ивана Томченко («Уфа-2006»), Второе место занял коллектив Артема Башлыкова («Уфа-2007»), третье место досталось родителям команды «Уфа-2004», тренер Дмитрий Смолин.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически