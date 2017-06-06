Чемпион ММА Амриев задержан на границе с Украиной

Боец смешанных единоборств Мурад Амриев задержан на пограничном пункте в Брянской области, сообщает RT на русском.

Покинувшему Россию в 2013 году спортсмену грозит депортация в Грозный — Амриева объявили в розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК).

По словам правозащитников, поводом для возбуждения уголовного дела послужила опечатка в паспорте бойца.