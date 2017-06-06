Чемпион ММА Амриев задержан на границе с Украиной
Источник: RT на русскомКомментарии
Боец смешанных единоборств Мурад Амриев задержан на пограничном
пункте в Брянской области, сообщает RT на русском.
Покинувшему Россию в 2013 году спортсмену грозит депортация
в Грозный — Амриева объявили в розыск по подозрению в использовании заведомо
подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК).
По словам правозащитников, поводом для возбуждения
уголовного дела послужила опечатка в паспорте бойца.
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