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Чемпион ММА Амриев задержан на границе с Украиной

Источник:  RT на русскомКомментарии

Боец смешанных единоборств Мурад Амриев задержан на пограничном пункте в Брянской области, сообщает RT на русском.

Покинувшему Россию в 2013 году спортсмену грозит депортация в Грозный — Амриева объявили в розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК).

По словам правозащитников, поводом для возбуждения уголовного дела послужила опечатка в паспорте бойца.

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