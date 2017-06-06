Александр Колесников: Кудряшов испытывал повышенное напряжение, но успешно с ним справился

Функционер Федерации профессионального бокса России Александр Колесников поделился впечатлениями от победы Дмитрия Кудряшова над Оланреваджу Дуродолой в субботнем реванше.

- Для начала замечу, что все мы, россияне, болели за Дмитрия и, естественно, желали ему победы, - сообщил Колесников в интервью «Газете.RU». - Если же подходить к вопросу нейтрально, шансы были 50 на 50. Я не утрирую: боксеры в принципе равны и по физическим данным, и по волевым качествам.

Первый бой это наглядно показал. Не так-то просто сокрушить Дуродолу, который держит удары даже в исполнении нашей Кувалды.

Ну а вообще реванши бывают разные. Одни хочет и даже навязывает публика. Так было, например, у Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом. Инициаторами других выступают сами проигравшие боксеры. Так получилось у Кудряшова. Вы знаете, он мог и «не заметить» поражение от Дуродолы. Многие величайшие боксеры игнорировали повторный поединок — потому что объективно не имели возможности совладать со своим обидчиком. Кудряшов жаждал реванша. Так что небольшое предпочтение я все-таки отдавал ему.

В Ростове-на-Дону, что относительно недалеко от его родного Волгодонска, Дмитрий определенно испытывал повышенное напряжение. Но успешно с ним справился, что несомненно делает ему честь.