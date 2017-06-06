Александр Колесников: Кудряшов испытывал повышенное напряжение, но успешно с ним справился
Функционер Федерации
профессионального бокса России Александр Колесников поделился впечатлениями от победы
Дмитрия Кудряшова над Оланреваджу Дуродолой в субботнем реванше.
- Для начала замечу, что все мы, россияне, болели за Дмитрия
и, естественно, желали ему победы, - сообщил Колесников в интервью «Газете.RU». - Если же подходить к
вопросу нейтрально, шансы были 50 на 50. Я не утрирую: боксеры в принципе равны
и по физическим данным, и по волевым качествам.
Первый бой это наглядно показал. Не так-то просто сокрушить
Дуродолу, который держит удары даже в исполнении нашей Кувалды.
Ну а вообще реванши бывают разные. Одни хочет и даже
навязывает публика. Так было, например, у Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом.
Инициаторами других выступают сами проигравшие боксеры. Так получилось у
Кудряшова. Вы знаете, он мог и «не заметить» поражение от Дуродолы. Многие
величайшие боксеры игнорировали повторный поединок — потому что объективно не
имели возможности совладать со своим обидчиком.
Кудряшов жаждал реванша. Так что небольшое предпочтение я все-таки
отдавал ему.
В Ростове-на-Дону, что относительно недалеко от его родного
Волгодонска, Дмитрий определенно испытывал повышенное напряжение. Но успешно с
ним справился, что несомненно делает ему честь.