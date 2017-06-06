Константин Лепехин: Надеюсь, Роберто Манчини сможет правильно использовать Нобоа

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал переход в клуб полузащитника Кристиана Нобоа.

«Переход Нобоа в «Зенит» можно было ожидать. Слухи шли какие-то об этом. Отношусь к переходу этого футболиста в стан сине-бело-голубых положительно.

Не знаю, насколько он будет полезен команде из Санкт-Петербурга, но то, что он очень удачно выступал за «Рубин» и «Ростов», это бесспорно. Надеюсь, Роберто Манчини сможет правильно использовать эквадорского футболиста», - сказал Лепехин в интервью «Газете.Ru».