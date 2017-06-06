Константин Лепехин: Надеюсь, Роберто Манчини сможет правильно использовать Нобоа
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший футболист «Зенита»
Константин Лепехин прокомментировал переход в клуб полузащитника Кристиана
Нобоа.
«Переход Нобоа в «Зенит»
можно было ожидать. Слухи шли какие-то об этом. Отношусь к переходу этого
футболиста в стан сине-бело-голубых положительно.
Не знаю, насколько он будет
полезен команде из Санкт-Петербурга, но то, что он очень удачно выступал за
«Рубин» и «Ростов», это бесспорно. Надеюсь, Роберто Манчини сможет правильно
использовать эквадорского футболиста», - сказал Лепехин в интервью «Газете.Ru».
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