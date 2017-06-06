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Команда из Екатеринбурга не смогла финишировать на этапе ЧЕ по ралли

Источник:  Znak.comКомментарии

Екатеринбуржцы Сергей Ременник и Марк Розин неудачно выступили на прошедшем в эти выходные чемпионате Европы по классическому ралли «Акрополис» в окрестностях греческого города Ламия, не сумев дойти до финиша, сообщает Znak.com.

В классе ERC2, где выступает Сергей Ременник, по итогам дня лидерство удерживал итальянец Зелиндо Мелигари. Заключительный день ралли Акрополис вновь перемешал планы и изменил расклад непредсказуемо.

Сергей Ременник не довел Mitsubishi Lancer Evolution до финиша седьмого спецучастка гонки — пилотируя автомобиль по извилистой узкой дороге, экипаж зацепил обочину, машину подкинуло и вынесло за пределы гоночной трассы.

«Очень обидно, что не смогли проехать все спецучастки, мне очень хотелось оценить бы эти трассы в «боевом» режиме и иметь бесценный накат и опыт на легендарных раллийных дорогах. Но гонка действительно непростая, нам очень повезло, что автомобиль остался цел и не вылетел далеко. Очень узкая горная дорога, скользкое покрытие, но невероятный драйв», - отметил Ременник по итогам гонки. 

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