Команда из Екатеринбурга не смогла финишировать на этапе ЧЕ по ралли
Екатеринбуржцы Сергей Ременник и Марк Розин неудачно
выступили на прошедшем в эти выходные чемпионате Европы по классическому ралли
«Акрополис» в окрестностях греческого города Ламия, не сумев дойти до финиша,
сообщает Znak.com.
В классе ERC2, где выступает Сергей Ременник, по итогам дня
лидерство удерживал итальянец Зелиндо Мелигари. Заключительный день ралли
Акрополис вновь перемешал планы и изменил расклад непредсказуемо.
Сергей Ременник не довел Mitsubishi Lancer Evolution до
финиша седьмого спецучастка гонки — пилотируя автомобиль по извилистой узкой
дороге, экипаж зацепил обочину, машину подкинуло и вынесло за пределы гоночной
трассы.
«Очень обидно, что не смогли проехать все спецучастки, мне
очень хотелось оценить бы эти трассы в «боевом» режиме и иметь бесценный накат
и опыт на легендарных раллийных дорогах. Но гонка действительно непростая, нам
очень повезло, что автомобиль остался цел и не вылетел далеко. Очень узкая
горная дорога, скользкое покрытие, но невероятный драйв», - отметил Ременник по
итогам гонки.