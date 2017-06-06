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Форвард «Нэшвилла» Джохансен на один день стал мэром города

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Предаторз» Райан Джохансен на один день стал почетным мэром города Нэшвилл.

Джохансен получил серьезную травму в третьем раунде плей-офф НХЛ с «Анахаймом» и не может помочь своей команде в борьбе за Кубок Стэнли.

«Нэшвилл» впервые в истории играет в финале, в связи с чем мэр горда Меган Бэрри объявила 5 июня днем гордости за команду и сообщила об этом в твиттере.  

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