Форвард «Нэшвилла» Джохансен на один день стал мэром города
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Предаторз» Райан
Джохансен на один день стал почетным мэром города Нэшвилл.
Джохансен получил серьезную травму в третьем раунде плей-офф
НХЛ с «Анахаймом» и не может помочь своей команде в борьбе за Кубок
Стэнли.
«Нэшвилл» впервые в истории играет в финале, в связи с чем мэр горда Меган Бэрри объявила 5 июня днем гордости за команду и сообщила об этом в твиттере.
Please welcome Predators center @RyanJohansen19, our Honorary Mayor for today! #PredsPride pic.twitter.com/p5e2BnZ3TZ— Megan Barry (@MayorMeganBarry) 5 июня 2017 г.
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