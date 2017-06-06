Бернд Шторк: Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохо

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.

«Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохо. Мои игроки совершали достаточно много ошибок, получали голы из ничего, именно ошибки приводили к голам, а российские игроки атаковали достаточно успешно.

Конечно, команда старалась атаковать и обороняться, но у нас было много молодых игроков. Будем считать, что молодые игроки набираются опыта», - приводит слова Шторка ТАСС.