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Бернд Шторк: Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохо

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.

«Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохо. Мои игроки совершали достаточно много ошибок, получали голы из ничего, именно ошибки приводили к голам, а российские игроки атаковали достаточно успешно.

 Конечно, команда старалась атаковать и обороняться, но у нас было много молодых игроков. Будем считать, что молодые игроки набираются опыта», - приводит слова Шторка ТАСС.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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