Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл1 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на выгодное предложение от «ПСЖ»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшие дни подпишет новый контракт со «Старой сеньорой», несмотря на очень выгодное предложение со стороны «Пари Сен-Жерме», сообщает Football Italia.

По информации издания, новое соглашение будет рассчитано до 2019 года, о чем официально «Юве» объявит в ближайшие дни.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» готов предложить Аллегри 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, 49-летний специалист возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством черно-белые трижды становились чемпионом Италии и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гол Манджукича «Реалу» признан лучшим в Лиге чемпионов-2016/17Гол нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов признан лучшим в сезоне-2016/17.Французский защитник Загаду перешел из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссиию»Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Пепе перейдет в «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» Пепе может в ближайшее время стать игроком французского «Пари Сен-Жермен».Штефан Лихтштайнер: Даже 6 побед в серии А не помогают забыть о поражении в КардиффеЗащитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер оставил запись на своей странице в Facebook после поражения от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно»«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно»Форвард «Тосно» Александр Кутьин объяснил, почему команда не должна повторить путь «Арсенала» и что помешало Дмитрию Аленичеву в «Спартаке».«Возможно, это и сыграло злую шутку». Буффон – о причинах поражения в Кардиффе«Возможно, это и сыграло злую шутку». Буффон – о причинах поражения в КардиффеГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport после финала Лиги чемпионов.Нобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНовые боссы «Зенита» не только запускают патриотические лозунги. Ключевую проблему состава решили максимально быстро.Марко Верратти: Поддержим игроков «Ювентуса» в сборной ИталииПолузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти готов поддержать своих партнеров по национальной команде из «Ювентуса» после проигранного финала Лиги чемпионов.«ПСЖ» предложил Аллегри 10 млн евро за сезонНаставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.«Барселона» нацелилась на Ди МариюПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Александр Самедов: Первый тайм финала ЛЧ смотрели всей сборнойПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1.Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов (фото)После победы в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду в своем Instagram похвастался новой прической.«Ювентус» выиграл Лигу чемпионов. По доходам!«Ювентус» выиграл Лигу чемпионов. По доходам!«Советский спорт» продолжает серию публикаций об экономике спорта.«Ювентус» разбаловал агентов«Ювентус» разбаловал агентовЗарубежная пресса, которая зачастую уделяет немалое внимание экономике спорта, обратила внимание на любопытный феномен.Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Руслан Нигматуллин: Уверен, Буффон приложит максимум сил, чтобы победить в Лиге чемпионов на следующий сезонБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в следующем сезоне может вновь попытаться выиграть Лигу чемпионов.Леонид Буряк: Финал получился неплохой, но счет слишком крупныйБывший полузащитник киевского «Динамо» и московского «Торпедо», победитель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонид Буряк поделился впечатлениями после финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал» - 1:4.Джампьеро Вентура: «Ювентус» провел роскошный сезонГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов против «Реала».Трагедия в Турине. Что произошло на самом деле?Трагедия в Турине. Что произошло на самом деле?Рассказываем самое главное из всего, что известно об этой трагедии.Ринат Билялетдинов: Зидан - лучший тренер годаБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о наставнике «Реала» - Зинедине Зидане.
Футбол
Георгий Джикия: Что от меня хотели венгры? Может, автограф
Футбол
Виталий Мутко: Травма Зобнина – большая беда для сборной России
Футбол
Гол Феллайни принес бельгийцам победу над чехами
Футбол
В московском метро перед Кубком конфедераций обновили навигацию
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегривсе новости