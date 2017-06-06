Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на выгодное предложение от «ПСЖ»
Источник: Football ItaliaКомментарии
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри в ближайшие дни подпишет новый контракт со «Старой
сеньорой», несмотря на очень выгодное предложение со стороны «Пари Сен-Жерме»,
сообщает Football Italia.
По информации издания, новое соглашение будет рассчитано до
2019 года, о чем официально «Юве» объявит в ближайшие дни.
Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» готов предложить
Аллегри 10 миллионов евро за сезон.
Напомним, 49-летний специалист возглавил «Ювентус» летом
2014 года. Под его руководством черно-белые трижды становились чемпионом Италии
и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.
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