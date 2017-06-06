Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на выгодное предложение от «ПСЖ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшие дни подпишет новый контракт со «Старой сеньорой», несмотря на очень выгодное предложение со стороны «Пари Сен-Жерме», сообщает Football Italia.

По информации издания, новое соглашение будет рассчитано до 2019 года, о чем официально «Юве» объявит в ближайшие дни.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» готов предложить Аллегри 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, 49-летний специалист возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством черно-белые трижды становились чемпионом Италии и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.