Александр Бубнов: Философия футбола Аленичева схожа с философией Тихонова
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал
назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».
«Необходимо сказать, что философия футбола Аленичева схожа с
философией Тихонова. Они оба придерживаются примерно одинаковых взглядов на
игру, а это очень важно в данной ситуации. Эта преемственность пойдет только на
пользу «Енисею».
Попробовав свои силы на высоком уровне, Аленичев решил
начать в другом месте, чтобы в более спокойной обстановке реализовать свои
идеи, которые у него есть», - сказал Бубнов в эфире радио «Спорт FM».
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