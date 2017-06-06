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Александр Бубнов: Философия футбола Аленичева схожа с философией Тихонова

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».

«Необходимо сказать, что философия футбола Аленичева схожа с философией Тихонова. Они оба придерживаются примерно одинаковых взглядов на игру, а это очень важно в данной ситуации. Эта преемственность пойдет только на пользу «Енисею».

Попробовав свои силы на высоком уровне, Аленичев решил начать в другом месте, чтобы в более спокойной обстановке реализовать свои идеи, которые у него есть», - сказал Бубнов в эфире радио «Спорт FM».

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