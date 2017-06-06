Александр Бубнов: Нобоа и Данни футболисты сопоставимого уровня
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил уровень мастерства
Кристиана Нобоа и Мигеля Данни.
«Если сравнивать Нобоа и Данни, то они футболисты
сопоставимого уровня. Больше того, Нобоа постоянно играет за свою национальную
сборную, в отличии от Дании. Плюс у него не было таких серьезных травм. Я
думаю, что именно состояние здоровья португальца стало определяющим решением в
расставании с ним.
Сейчас у Нобоа такой возраст, что ему нужно подписать
заключительный контракт, чтобы заработать хорошие деньги. Конечно, у «Зенита»
более высокий уровень, чем у «Ростова» в плане финансирования. Но хочу сказать,
что Нобоа предстоит побороться за место в стартовом составе», - заявил Бубнов в
эфире «Спорт FM».
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