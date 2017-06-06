Александр Бубнов: Нобоа и Данни футболисты сопоставимого уровня

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил уровень мастерства Кристиана Нобоа и Мигеля Данни.

«Если сравнивать Нобоа и Данни, то они футболисты сопоставимого уровня. Больше того, Нобоа постоянно играет за свою национальную сборную, в отличии от Дании. Плюс у него не было таких серьезных травм. Я думаю, что именно состояние здоровья португальца стало определяющим решением в расставании с ним.

Сейчас у Нобоа такой возраст, что ему нужно подписать заключительный контракт, чтобы заработать хорошие деньги. Конечно, у «Зенита» более высокий уровень, чем у «Ростова» в плане финансирования. Но хочу сказать, что Нобоа предстоит побороться за место в стартовом составе», - заявил Бубнов в эфире «Спорт FM».