Участница «Дакара» - 2017 Нифонтова с переломом лопатки попала в больницу
Российская мотогонщица, участница «Дакара» 2017 года
Анастасия Нифонтова на ралли Албании получила перелом лопатки после столкновения
с автомобилем.
«После финиша оставалось доехать спокойный лиазон до лагеря
где-то 97км. Я уже представляла себя в горячем душе и с тарелкой макарон на
ужин. Но не тут-то было. Я проезжала стоящую на обочине машину, как вдруг та
решила резко развернуться на 180 градусов, не посмотрев в зеркала. Удар пришелся в бок мотоцикла и частично в
мотобот. Я улетела через руль приземлившись на голову и правое плечо / спину.
Дышать первые секунды не могла и в голове мелькнула мысль, что помирать в
Албании не входит в мои планы. Правое плечо и лопатку пронзила дикая боль.
Стало сразу понятно, что гонка на этом закончилась.
К сожалению, приехавшие итальянские медики на машине
безопасности это подтвердили. К счастью защита отработала на все сто. Голова не
болит и мотобот спас ногу, но плечо защитить оказалось сложнее. Меня погрузили
в модный медицинский джип и увезли в больницу.
Итог - сломанная лопатка и вопрос по связкам плеча. Приеду в Москву буду делать МРТ. Увы, как-то так банально все завершилось», - написала Нифонтова в Facebook.
Все живы и почти здоровы. Подробности в ФБ 😜но гонка к сожалению закончилась 😞местный водятел на финальном лиазоне развернулся в меня не посмотрев в зеркала. Спасибо ботам и шлему все цело, а вот лопатка пострадала😬#redbull_rus #alpinestars #shoei #yakhnichathlete #motul #motorace #oakley #mymotostickers #sbpromedia #mitas #thenorthface #six2 #nifontova