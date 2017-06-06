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Участница «Дакара» - 2017 Нифонтова с переломом лопатки попала в больницу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская мотогонщица, участница «Дакара» 2017 года Анастасия Нифонтова на ралли Албании получила перелом лопатки после столкновения с автомобилем.

«После финиша оставалось доехать спокойный лиазон до лагеря где-то 97км. Я уже представляла себя в горячем душе и с тарелкой макарон на ужин. Но не тут-то было. Я проезжала стоящую на обочине машину, как вдруг та решила резко развернуться на 180 градусов, не посмотрев в зеркала.  Удар пришелся в бок мотоцикла и частично в мотобот. Я улетела через руль приземлившись на голову и правое плечо / спину. Дышать первые секунды не могла и в голове мелькнула мысль, что помирать в Албании не входит в мои планы. Правое плечо и лопатку пронзила дикая боль. Стало сразу понятно, что гонка на этом закончилась.

К сожалению, приехавшие итальянские медики на машине безопасности это подтвердили. К счастью защита отработала на все сто. Голова не болит и мотобот спас ногу, но плечо защитить оказалось сложнее. Меня погрузили в модный медицинский джип и увезли в больницу.

Итог - сломанная лопатка и вопрос по связкам плеча. Приеду в Москву буду делать МРТ. Увы, как-то так банально все завершилось», - написала Нифонтова в Facebook.

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