Сборная России вернулась в Москву
Сборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) вернулась
из Будапешта в Москву, где проведет свой следующий матч.
«Прилетели в Москву! До завтра!», - говорится в твиттере сборной России.
Прилетели в Москву! До завтра! pic.twitter.com/StflsYyCYW— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.
Напомним, 9 июня на поле «ВЭБ-Арены» футболисты национальной команды России примут сборную Чили.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция