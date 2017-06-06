Сборная России вернулась в Москву

Сборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) вернулась из Будапешта в Москву, где проведет свой следующий матч.

«Прилетели в Москву! До завтра!», - говорится в твиттере сборной России.

Напомним, 9 июня на поле «ВЭБ-Арены» футболисты национальной команды России примут сборную Чили.