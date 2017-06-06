Спаллетти вылетит в Китай для встречи с владельцами «Интера»
Источник: Football ItaliaКомментарии
Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти в
ближайшее время вылетит в Китай для встречи с владельцами миланского «Интера»,
сообщает Football Italia.
58-летний специалист уже согласовал условия
двухлетнего контракта с «нерадзурри», по которому он будет получать по четыре миллиона евро за
сезон.
Спаллетти проведет сутки на Дальнем Востоке, прежде чем
вернется в Италию и подпишет контракт.
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