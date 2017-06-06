Спаллетти вылетит в Китай для встречи с владельцами «Интера»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти в ближайшее время вылетит в Китай для встречи с владельцами миланского «Интера», сообщает Football Italia.

58-летний специалист уже согласовал условия двухлетнего контракта с «нерадзурри», по которому он будет получать по четыре миллиона евро за сезон.

Спаллетти проведет сутки на Дальнем Востоке, прежде чем вернется в Италию и подпишет контракт.