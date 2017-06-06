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Дания – Германия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Дании сыграет с командой Германии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Брондбю» в городе Броннбю и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния. 

Напомним, в последний раз команды встречались в июне 2012 года в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходил в Польше и Украине. Тогда встреча завершилась победой подопечных Йоахима Лева со счетом 2:1.

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