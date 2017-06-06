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«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе победителей встречи голами отметились Калле Ернкрок, Фредерик Годро, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг, а у гостей единственную шайбу забросил Сидни Кросби.

В серии до четырех побед «Предаторз» сравняли счет – 2-2. Пятый матч противостояния состоится 9 июня в Питтсбурге.

НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Четвертый матч

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1).

Место и дата

06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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