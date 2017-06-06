«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка Стэнли
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертом матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на
домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.
В составе победителей встречи голами отметились Калле
Ернкрок, Фредерик Годро, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг, а у гостей
единственную шайбу забросил Сидни Кросби.
В серии до четырех побед «Предаторз» сравняли счет – 2-2.
Пятый матч противостояния состоится 9 июня в Питтсбурге.
НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Четвертый матч
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