Франц Тост: Будет здорово, если Квят и Сайнс останутся в команде на следующий сезон

Руководитель Toro Rosso Франц Тост хотел бы сохранить в составе итальянской команды текущий состав пилотов в лице Карлоса Сайнса и Даниила Квята на следующий сезон.

«Решение по пилотам будет принимать «Ред Булл». Оно будет принято где-то в сентябре-октябре. Нам нужно подождать. Но если Квят и Сайнс останутся в нашем составе, это будет здорово.

Они по-прежнему молоды, и мы до сих пор развиваем их. Им всего 22 и 23 года, но они уже опытные пилоты», - приводит слова Тоста Autosport.com.ru.