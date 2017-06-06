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Франц Тост: Будет здорово, если Квят и Сайнс останутся в команде на следующий сезон

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель Toro Rosso Франц Тост хотел бы сохранить в составе итальянской команды текущий состав пилотов в лице Карлоса Сайнса и Даниила Квята на следующий сезон.

«Решение по пилотам будет принимать «Ред Булл». Оно будет принято где-то в сентябре-октябре. Нам нужно подождать. Но если Квят и Сайнс останутся в нашем составе, это будет здорово.

Они по-прежнему молоды, и мы до сих пор развиваем их. Им всего 22 и 23 года, но они уже опытные пилоты», - приводит слова Тоста Autosport.com.ru.

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