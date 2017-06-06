Компания «МакДональдс» стала официальным спонсором минского «Динамо»

Американская компания «Макдональдс» стала официальным спонсором футбольного клуба «Динамо» сообщает официальный сайт минской команды.

«Нам очень приятно осознавать, что в легендарной истории минского «Динамо» появился такой партнер с мировым именем, как «МакДональдс».

Для нашего клуба, отмечающего в этом году свое 90-летие, заключение спонсорского соглашения – действительно знаменательное событие. Два ярких бренда объединяются, чтобы приносить друг другу пользу», – прокомментировал подписание соглашения коммерческий директор «Динамо» Сергей Перников.