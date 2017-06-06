Компания «МакДональдс» стала официальным спонсором минского «Динамо»
Источник: ФК «Динамо» (Минск)Комментарии
Американская компания «Макдональдс» стала официальным
спонсором футбольного клуба «Динамо» сообщает официальный сайт минской команды.
«Нам очень приятно осознавать, что в легендарной истории
минского «Динамо» появился такой партнер с
мировым именем, как «МакДональдс».
Для нашего клуба, отмечающего в этом году свое 90-летие, заключение спонсорского соглашения – действительно знаменательное событие. Два ярких бренда объединяются, чтобы приносить друг другу пользу», – прокомментировал подписание соглашения коммерческий директор «Динамо» Сергей Перников.
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