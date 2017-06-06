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Разгром от сборной России в Венгрии и второе поражение «Питтсбурга» в Нэшвилле. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

Сборная России в Будапеште разгромила команду Венгрии, забив три безответных мяча.

У Романа Зобнина, получившего травму в игре с венграми, подозрение на повреждение связок коленного сустава.

В параллельном матче бельгийцы обыграли чехов благодаря голу Маруана Феллайни, а сборные Турции и Македонии сыграли вничью.

«Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка Стэнли. 

Бывший полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке.

Ренат Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом.

Участница «Дакара» - 2017 Анастасия Нифонтова после столкновения с автомобилем в Албании попала в больницу с переломом лопатки.

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри откажется от щедрого предложения «ПСЖ» и продлит контракт со «Старой сеньорой». 

Видео дня: Все гол матча Венгрия - Россия

Цитат дня: «Абрамович – мой друг, он помогает мне трудоустроиться в Англии», - Леонид Слуцкий.

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