Разгром от сборной России в Венгрии и второе поражение «Питтсбурга» в Нэшвилле. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.
Сборная России в Будапеште разгромила команду Венгрии, забив три безответных мяча.
У Романа Зобнина, получившего травму в игре с венграми, подозрение на повреждение связок коленного сустава.
В параллельном матче бельгийцы обыграли чехов благодаря голу Маруана Феллайни, а сборные Турции и Македонии сыграли вничью.
«Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка Стэнли.
Бывший полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке.
Ренат Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом.
Участница «Дакара» - 2017 Анастасия Нифонтова после столкновения с автомобилем в Албании попала в больницу с переломом лопатки.
Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри откажется от щедрого предложения «ПСЖ» и продлит контракт со «Старой сеньорой».
Видео дня: Все гол матча Венгрия - Россия
Цитат дня: «Абрамович – мой друг, он помогает мне трудоустроиться в Англии», - Леонид Слуцкий.
Обязательно к прочтению:
Злой рок Черчесова. Сборная победила, но вряд ли довольна собой
«Лишь бы не кресты!» Как соцсети отреагировали на травму Зобнина
«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией
Не справился с первым. Хачанов уступил Маррею в Париже
Данни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ
Иванников перешел в «Ладу», Ратилайнен – в «Йокерит». Таблица переходов КХЛ