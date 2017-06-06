Разгром от сборной России в Венгрии и второе поражение «Питтсбурга» в Нэшвилле. Главные новости утра

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Данни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященные товарищескому матчу сборных России и Венгрии, который завершился победой команды из РФ (3:0).

Георгий Черданцев: Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером

Георгий Черданцев: Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященные товарищескому матчу сборных России и Венгрии, который завершился победой команды из РФ (3:0).

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после победы над сборной Венгрии в контрольном матче (3:0).

Александр Головин: Понимаем, в чем заключаются претензии Черчесова Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после победы над сборной Венгрии в контрольном матче (3:0).

В НХЛ назвали лучшую команду за всю историю лиги

В НХЛ назвали лучшую команду за всю историю лиги Как сообщает пресс-служба НХЛ, болельщики признали «Эдмонтон» образца сезона-1984/85 лучшей командой в истории лиги.

В четвертом матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка Стэнли В четвертом матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

Сборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) вернулась из Будапешта в Москву, где проведет свой следующий матч.

Сборная России вернулась в Москву Сборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) вернулась из Будапешта в Москву, где проведет свой следующий матч.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшие дни подпишет новый контракт со «Старой сеньорой», несмотря на очень выгодное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia.

Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на выгодное предложение от «Пари Сен-Жермен»

Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на выгодное предложение от «Пари Сен-Жермен» Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшие дни подпишет новый контракт со «Старой сеньорой», несмотря на очень выгодное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia.

Бернд Шторк: Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохо

Бернд Шторк: Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохо Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.

Нападающий «Предаторз» Райан Джохансен на один день стал почетным мэром города Нэшвилл.

Форвард «Нэшвилла» Джохансен на один день стал мэром города

Форвард «Нэшвилла» Джохансен на один день стал мэром города Нападающий «Предаторз» Райан Джохансен на один день стал почетным мэром города Нэшвилл.

Нападающий сборной России поделился впечатлениями от победы над сборной Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

Александр Бухаров: Задача была в первую очередь сыграть на ноль

Александр Бухаров: Задача была в первую очередь сыграть на ноль Нападающий сборной России поделился впечатлениями от победы над сборной Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

Игорь Акинфеев: Выиграли – и хорошо Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

Сборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) из Будапешта вылетела в Москву, где проведет свой следующий матч.

Сборная России вылетела в Москву Сборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) из Будапешта вылетела в Москву, где проведет свой следующий матч.

Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявку

Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявку Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - об итоговой заявке на Кубок конфедераций.

«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией Футболисты сборной России – об игре с командой Венгрии (3:0).

Георгий Джикия: Что от меня хотели венгры? Может, автограф

Георгий Джикия: Что от меня хотели венгры? Может, автограф Защитник сборной России Георгий Джикия – об игре со сборной Венгрии.

Черчесов: подальше от Слуцкого, поближе к голландцам. Колонка Цыбанева Обозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над Венгрией (3:0).

Главный тренер сборной России после товарищеского матча с Венгрией (3:0) ответил на вопросы журналистов.

Станислав Черчесов: Нужно устранять излишнее количество брака Главный тренер сборной России после товарищеского матча с Венгрией (3:0) ответил на вопросы журналистов.