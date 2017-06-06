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Харт может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готовится к уходу голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.

Как сообщает Daily Mail, в случае, если футболист решится на переход в мадридский «Реал», клуб попробует приобрести игрока «Манчестер Сити» Джо Харта, у которого сложились непростые отношения с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Отмечается, что помимо англичанина в список возможных приглашений вошли Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), а также Самир Ханданович («Интер»).

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы продать Де Хеа за 80 млн фунтов.

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