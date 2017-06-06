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В НХЛ назвали лучшую команду за всю историю лиги

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Как сообщает пресс-служба НХЛ, болельщики признали «Эдмонтон» образца сезона-1984/85 лучшей командой в истории лиги.

Отмечается, что голосование проходило только для команд-обладательниц Кубка Стэнли. После трех раундов отсева сформировался список из 10 команд. Всего же болельщики выбирали из 96 кандидатов.

Напомним, «Ойлерз» в плей-офф сезона-1984/85 не оставили шансов соперникам, одержав 15 побед и потерпели 3 поражения. 

В финале Кубка Стэнли команда со счетом 4:1 обыграла «Филадельфию», а самым ценным игроком сезона был признан легендарный Уэйн Гретцки, который в плей-офф набрал 47 очков (17 шайб и 30 передач), установив непобитое до сих пор достижение. 

Финский форвард Яри Курри повторил снайперский рекорд, забросив 19 шайб в 18 матчах. Пол Коффи набрал 37 очков (12+25), что стало новым рекордом результативности среди защитников в плей-офф.

Добавим, что в десятку лучших вошел «Детройт» образца сезона-1997/98. «Красные крылья» к победе вел капитан Стив Айзерман, ставший в итоге MVP плей-офф. В финальной серии Кубка Стэнли «Детройт» разгромил «Вашингтон» со счетом 4:0. В составе победителей выступали такие российские легионеры, как Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов и Ян Голубовский.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Эдмонтон» (сезон-1984/85),

2. «Питтсбург» (сезон-1991/92),

3. «Монреаль» (сезон-1976/77),

4. «Эдмонтон» (сезон-1987/88),

5. «Эдмонтон» (сезон-1986/87),

6. «Детройт» (сезон-1997/98),

7. «Нью-Йорк Айлендерс» (сезон-1982/83),

8. «Монреаль» (сезон-1977/78),

9. «Эдмонтон» (сезон-1983/84),

10. «Детройт» (сезон-2001/02). 

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