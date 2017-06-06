Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Головин: Понимаем, в чем заключаются претензии Черчесова

Источник:  РФСКомментарии

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после победы над сборной Венгрии в контрольном матче (3:0).

«Сборная России – организованная команда. Мы хорошо играли, все понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чем заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована», – цитирует хавбека официальный сайт РФС.

9 июня национальная команда сыграет в Москве против сборной Чили.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номеромКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященные товарищескому матчу сборных России и Венгрии, который завершился победой команды из РФ (3:0).Разгром от сборной России в Венгрии и второе поражение «Питтсбурга» в Нэшвилле. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Дания – Германия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В рамках товарищеского матча сборная Дании сыграет с командой Германии.Сборная России вернулась в МосквуСборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) вернулась из Будапешта в Москву, где проведет свой следующий матч.Бернд Шторк: Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохоГлавный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.Александр Бухаров: Задача была в первую очередь сыграть на нольНападающий сборной России поделился впечатлениями от победы над сборной Венгрии (3:0) в товарищеском матче.Игорь Акинфеев: Выиграли – и хорошоГолкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.Сборная России вылетела в МосквуСборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) из Будапешта вылетела в Москву, где проведет свой следующий матч.Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявкуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - об итоговой заявке на Кубок конфедераций.Александр Головин: Заслуженно победилиПолузащитник сборной России Александр Головин – по итогам игры с Венгрией (3:0).«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с ВенгриейФутболисты сборной России – об игре с командой Венгрии (3:0).Денис Глушаков: Жалко ЗобнинаПолузащитник сборной России Денис Глушаков по итогам матча с Венгрией.Георгий Джикия: Что от меня хотели венгры? Может, автографЗащитник сборной России Георгий Джикия – об игре со сборной Венгрии.Черчесов: подальше от Слуцкого, поближе к голландцам. Колонка ЦыбаневаЧерчесов: подальше от Слуцкого, поближе к голландцам. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над Венгрией (3:0).Станислав Черчесов: Нужно устранять излишнее количество бракаСтанислав Черчесов: Нужно устранять излишнее количество бракаГлавный тренер сборной России после товарищеского матча с Венгрией (3:0) ответил на вопросы журналистов.Игры отверженных. Андронов – о победе в товарищеском матче с ВенгриейИгры отверженных. Андронов – о победе в товарищеском матче с ВенгриейИменно сейчас сборная оказалась не нужна главному телеканалу страны, до этого транслировавшему все ее товарищеские встречи.Виталий Мутко: Травма Зобнина – большая беда для сборной РоссииПрезидент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что травма полузащитника сборной России Романа Зобнина является большой бедой для национальной команды перед Кубком конфедераций-2017.Гол Феллайни принес бельгийцам победу над чехамиФутболисты сборной Бельгии в товарищеском матче переиграли команду Чехии.Злой рок Черчесова. Сборная победила, но вряд ли довольна собойЗлой рок Черчесова. Сборная победила, но вряд ли довольна собойСборная России разгромила венгров (3:0), но настроения это не добавило.Сборные Турции и Македонии сыграли вничьюФутболисты сборных Македонии и Турции сыграли вничью в товарищеском матче.
Ралли
Участница «Дакара» - 2017 Нифонтова с переломом лопатки попала в больницу
Футбол
Александр Бубнов: Нобоа и Данни футболисты сопоставимого уровня
Футбол
Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на выгодное предложение от «Пари Сен-Жермен»
Футбол
Александр Бубнов: Философия футбола Аленичева схожа с философией Тихонова
все новости
Венгрия
Венгриякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости