Александр Головин: Понимаем, в чем заключаются претензии Черчесова
Источник: РФСКомментарии
Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после победы над сборной Венгрии в контрольном матче (3:0).
«Сборная России – организованная команда. Мы хорошо играли, все понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чем заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована», – цитирует хавбека официальный сайт РФС.
9 июня национальная команда сыграет в Москве против сборной Чили.
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