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В Англии считают, что Мората стал главной целью «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью собирается этим летом усилить атакующую линию команды.

Как сообщает ESPN FC со ссылкой на The Telegraph, португальский специалист до недавнего времени рассматривал три кандидатуры – Андреа Белотти из «Торино», Ромелу Лукаку из «Эвертона», а также Альваро Морату из мадридского «Реала».

Отмечается, что два первых игрока больше не интересны клубу. «Красные дьяволы» постараются убедить форварда «сливочных» перебраться на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Милана» по Морате в размере 60-ти млн евро, однако, сам игрок, который ранее выступал за «Ювентус», исключил свое возвращение в серию А. Отец испанца после финала Лиги чемпионов сообщил, что «МЮ» – единственный клуб, который претендует на его сына.

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