Георгий Черданцев: Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященные товарищескому матчу сборных России и Венгрии, который завершился победой команды из РФ (3:0).
– Только бы Смолов следующим летом был в форме, – пишет Черданцев. – Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером. Ему бы еще мышцами обрасти как словаку, серьезный игрок будет.
Наконец-то начали выигрывать, – продолжает комментатор. – Молодцы! Это хорошо. Травмы – это плохо. Всем здоровья!
Только бы Смолов следующим летом был в форме!🙏🙏🙏#ВенгрияРоссия #КК2017 #ЧМ2018— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 июня 2017 г.
Головин всё больше Гамшика напоминает. Не только номером. Ему бы ещё мышцами обрасти как словаку, серьёзный игрок будет. #ВенгрияРоссия— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 июня 2017 г.
Наконец-то начали выигрывать. Молодцы! Это хорошо. Травмы это плохо. Всем здоровья! #ВенгрияРоссия— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 июня 2017 г.
Напомним, в следующем году в России состоится чемпионат мира по футболу.
Добавим, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в товарищеском матче с командой Венгрии получил травму колена. Сегодня хавбек должен пройти медицинское обследование в Москве.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция