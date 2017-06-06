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Георгий Черданцев: Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященные товарищескому матчу сборных России и Венгрии, который завершился победой команды из РФ (3:0).

– Только бы Смолов следующим летом был в форме, – пишет Черданцев. – Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером. Ему бы еще мышцами обрасти как словаку, серьезный игрок будет.

Наконец-то начали выигрывать, – продолжает комментатор. – Молодцы! Это хорошо. Травмы – это плохо. Всем здоровья!

Напомним, в следующем году в России состоится чемпионат мира по футболу.

Добавим, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в товарищеском матче с командой Венгрии получил травму колена. Сегодня хавбек должен пройти медицинское обследование в Москве.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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