Георгий Черданцев: Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященные товарищескому матчу сборных России и Венгрии, который завершился победой команды из РФ (3:0).

– Только бы Смолов следующим летом был в форме, – пишет Черданцев. – Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номером. Ему бы еще мышцами обрасти как словаку, серьезный игрок будет.

Наконец-то начали выигрывать, – продолжает комментатор. – Молодцы! Это хорошо. Травмы – это плохо. Всем здоровья!

Головин всё больше Гамшика напоминает. Не только номером. Ему бы ещё мышцами обрасти как словаку, серьёзный игрок будет. #ВенгрияРоссия — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 июня 2017 г.

Наконец-то начали выигрывать. Молодцы! Это хорошо. Травмы это плохо. Всем здоровья! #ВенгрияРоссия — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 июня 2017 г.

Напомним, в следующем году в России состоится чемпионат мира по футболу.

Добавим, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в товарищеском матче с командой Венгрии получил травму колена. Сегодня хавбек должен пройти медицинское обследование в Москве.