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«Интер» отказался продавать Перишича в «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич продолжит выступления в серии А.

Как сообщает Sky Sports Italia, «Интер» не собирается продавать игрока в «Манчестер Юнайтед», поскольку миланский клуб не устраивает предложение «красных дьяволов».

Отмечается, что итальянцы хотят выручить с продажи хавбека 60 млн евро, однако, в «Юнайтед» готовы заплатить на 20 млн меньше.

При этом источник уверяет, что Лучано Спаллетти, который является основным кандидатом на пост наставника «Интера», хочет сохранить футболиста на следующий сезон.

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