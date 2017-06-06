«Интер» отказался продавать Перишича в «МЮ»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич продолжит выступления в серии А.
Как сообщает Sky Sports Italia, «Интер» не собирается продавать игрока в «Манчестер Юнайтед», поскольку миланский клуб не устраивает предложение «красных дьяволов».
Отмечается, что итальянцы хотят выручить с продажи хавбека 60 млн евро, однако, в «Юнайтед» готовы заплатить на 20 млн меньше.
При этом источник уверяет, что Лучано Спаллетти, который является основным кандидатом на пост наставника «Интера», хочет сохранить футболиста на следующий сезон.
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