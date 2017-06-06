Вячеслав Малафеев: «Зенит» должен вернуть любовь и уважение болельщиков

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем сезоне, а также дал оценку выступлениям питерской команды.

«Мне кажется, «Зенит» Манчини должен быть похож на «Зенит». Во всяком случае, хочется на это надеяться. Команда должна оставаться таким же символом Питера, как Эрмитаж и Мариинка. За «стрелку» должны болеть не только питерцы, но и жители других городов России.

Самое главное – вернуть любовь и уважение болельщиков. Это возможно сделать отнюдь не за счет покупок дорогостоящих звезд. Должны быть свои звездочки, за которых будут болеть и переживать. За последнее время «Зенит» утратил статус такой команды. Лидерами в последние три года были исключительно легионеры, а хотелось бы видеть в этом качестве игроков сборной России», – цитирует Малафеева «Спорт уик-энд».

Ранее стало известно, что новым наставником «Зенита» стал итальянец Роберто Манчини, который ранее выигрывал вместе с «Манчестер Сити» чемпионат Англии, а также работал у руля миланского «Интера».